Après-midi récréative Esplanade Sourdille Givet

Givet

Après-midi récréative

Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Une après-midi pour amuser/occuper les enfants de 14h à 17h30. CINÉMA + BRICOLAGE + GOÛTER Inscription 5 €/enfant. Ouvert aux enfants de 4 à 12 ans. BON À SAVOIR Inscription obligatoire au service enfance au 03 24 42 69 75 du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet. Paiement au cinéma le jour de l’événement. Les parents peuvent accompagner leurs bambins pour la séance de cinéma, aux tarifs habituels.

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Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 69 75

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English :

An afternoon of fun and activities for kids from 2:00 p.m. to 5:30 p.m. MOVIES + CRAFTS + SNACKS Registration: 5 ?/child. Open to children ages 4 to 12. GOOD TO KNOW: Registration is required at the Children’s Services office at 03 24 42 69 75 from Monday, June 29, through Friday, July 3. Payment is due at the movie theater on the day of the event. Parents may accompany their children to the movie screening at the usual rates.

L’événement Après-midi récréative Givet a été mis à jour le 2026-06-26 par Ardennes Tourisme