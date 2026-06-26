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Après-midi solidaire, convivial et festif entre ami.es ou en famille ! Maison de la vie associative et citoyenne du 12e PARIS

Après-midi solidaire, convivial et festif entre ami.es ou en famille ! Maison de la vie associative et citoyenne du 12e PARIS

Après-midi solidaire, convivial et festif entre ami.es ou en famille ! Maison de la vie associative et citoyenne du 12e PARIS samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Maison de la vie associative et citoyenne du 12e

Adresse : 181 avenue Daumesnil

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Un espace
enfants avec des ateliers autour de la solidarité avec Môm’Frenay, apprenez les
gestes de premier secours avec la protection civile, dégustez les gâteaux et
boissons confectionnés par la Chorba, et les centres d’hébergement d’urgence de
Cités Caritas et d’Emmaüs, participez à une collecte estivale organisée au
profit du Samu Social et d’Emmaüs Solidarités, …

Pour
contribuer à la collecte, les produits suivants sont bienvenus (neuf ou en très
bon état) : casquettes, crème solaire, brumisateurs, t-shirts, bobs,
lunettes de soleil.

Venez
également rencontrer les services de la Ville de Paris et les partenaires sur
leurs stands :


La Maison des solidarités du 12e


La Fabrique de la solidarité de la Ville de Paris


Les Restos du Cœur


Emmaüs Solidarités et la Communauté Emmaüs


La Bagagerie 188


Gamelles pleines


Aurore


Cités Caritas


La Chorba


La protection civile


Solidarités Nouvelles pour le Logement


Hiver solidaire


La Ligue des droits de l’homme


Oxfam France


Médecins du monde


Môm Frenay


France bénévolat


Le centre social Maurice Ravel

Venez passer un après-midi solidaire, convivial et festif entre ami.es ou en famille à la Gare de Reuilly dans le 12e, pour découvrir les services de la Ville qui mettent en œuvre les politiques de solidarités, et tous les partenaires associatifs. Vous pourriez même trouver le bénévolat que vous cherchiez depuis si longtemps grâce au Mur du bénévolat.
Le samedi 04 juillet 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00

Maison de la vie associative et citoyenne du 12e 181 avenue Daumesnil  75012 PARIS


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