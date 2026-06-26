Après-midi solidaire, convivial et festif entre ami.es ou en famille ! Maison de la vie associative et citoyenne du 12e PARIS samedi 4 juillet 2026.

Un espace

enfants avec des ateliers autour de la solidarité avec Môm’Frenay, apprenez les

gestes de premier secours avec la protection civile, dégustez les gâteaux et

boissons confectionnés par la Chorba, et les centres d’hébergement d’urgence de

Cités Caritas et d’Emmaüs, participez à une collecte estivale organisée au

profit du Samu Social et d’Emmaüs Solidarités, …

Pour

contribuer à la collecte, les produits suivants sont bienvenus (neuf ou en très

bon état) : casquettes, crème solaire, brumisateurs, t-shirts, bobs,

lunettes de soleil.

Venez

également rencontrer les services de la Ville de Paris et les partenaires sur

leurs stands :

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La Maison des solidarités du 12e

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La Fabrique de la solidarité de la Ville de Paris

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Les Restos du Cœur

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Emmaüs Solidarités et la Communauté Emmaüs

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La Bagagerie 188

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Gamelles pleines

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Aurore

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Cités Caritas

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La Chorba

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La protection civile

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Solidarités Nouvelles pour le Logement

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Hiver solidaire

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La Ligue des droits de l’homme

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Oxfam France

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Médecins du monde

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Môm Frenay

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France bénévolat

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Le centre social Maurice Ravel

Venez passer un après-midi solidaire, convivial et festif entre ami.es ou en famille à la Gare de Reuilly dans le 12e, pour découvrir les services de la Ville qui mettent en œuvre les politiques de solidarités, et tous les partenaires associatifs. Vous pourriez même trouver le bénévolat que vous cherchiez depuis si longtemps grâce au Mur du bénévolat.

Le samedi 04 juillet 2026

de 15h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00

Maison de la vie associative et citoyenne du 12e 181 avenue Daumesnil 75012 PARIS



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