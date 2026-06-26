Après-midi solidaire, convivial et festif entre ami.es ou en famille ! Maison de la vie associative et citoyenne du 12e PARIS
Après-midi solidaire, convivial et festif entre ami.es ou en famille ! Maison de la vie associative et citoyenne du 12e PARIS samedi 4 juillet 2026.
Un espace
enfants avec des ateliers autour de la solidarité avec Môm’Frenay, apprenez les
gestes de premier secours avec la protection civile, dégustez les gâteaux et
boissons confectionnés par la Chorba, et les centres d’hébergement d’urgence de
Cités Caritas et d’Emmaüs, participez à une collecte estivale organisée au
profit du Samu Social et d’Emmaüs Solidarités, …
Pour
contribuer à la collecte, les produits suivants sont bienvenus (neuf ou en très
bon état) : casquettes, crème solaire, brumisateurs, t-shirts, bobs,
lunettes de soleil.
Venez
également rencontrer les services de la Ville de Paris et les partenaires sur
leurs stands :
–
La Maison des solidarités du 12e
–
La Fabrique de la solidarité de la Ville de Paris
–
Les Restos du Cœur
–
Emmaüs Solidarités et la Communauté Emmaüs
–
La Bagagerie 188
–
Gamelles pleines
–
Aurore
–
Cités Caritas
–
La Chorba
–
La protection civile
–
Solidarités Nouvelles pour le Logement
–
Hiver solidaire
–
La Ligue des droits de l’homme
–
Oxfam France
–
Médecins du monde
–
Môm Frenay
–
France bénévolat
–
Le centre social Maurice Ravel
Venez passer un après-midi solidaire, convivial et festif entre ami.es ou en famille à la Gare de Reuilly dans le 12e, pour découvrir les services de la Ville qui mettent en œuvre les politiques de solidarités, et tous les partenaires associatifs. Vous pourriez même trouver le bénévolat que vous cherchiez depuis si longtemps grâce au Mur du bénévolat.
Le samedi 04 juillet 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00
Maison de la vie associative et citoyenne du 12e 181 avenue Daumesnil 75012 PARIS
Afficher la carte du lieu Maison de la vie associative et citoyenne du 12e et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Super Matinale Piscine Didot Piscine Didot PARIS 26 juin 2026
- Journée au domaine départemental de Sceaux et/ou visite du château Station Denfert-Rochereau (RER B) ou Entrée du Chateau à Sceaux Paris 26 juin 2026
- Chantier maraicher La Ferme de Paris PARIS 26 juin 2026
- Festival Solidays, Solidays, Paris 26 juin 2026
- Exposition Multiples & Signatures (Galerie 9e art-Paris) Galerie 9e art Paris 26 juin 2026