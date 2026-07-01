Après-midis en famille – « APPRENTI PHOTOGRAPHE « , Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Après-midis en famille – « APPRENTI PHOTOGRAPHE » 22 – 26 février 2027 Carré Sam Pas-de-Calais

A partir de 7 ans – Gratuit sur réservation – En ligne ou à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-22T14:30:00+01:00 – 2027-02-22T17:30:00+01:00

Fin : 2027-02-26T14:30:00+01:00 – 2027-02-26T17:30:00+01:00

En partenariat avec l’Ecole Municipale d’Art et Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie.

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Le musée numérique Micro-Folie vous fait découvrir l’archéologie : qu’est-ce qu’un archéologue ? Comment se déroulent les fouilles ? Que nous racontent les objets retrouvés sur les civilisations passées ?

Dans un 1er temps, à travers une sélection de trésors et d’œuvres, petits et grands exploreront les traces laissées par nos ancêtres pour mieux comprendre d’où nous venons et comment vivaient les peuples d’autrefois.

Ensuite, le service Archéologie de la ville de Boulogne sur Mer animera un atelier de fouilles dans des bacs à sable, encadré par des archéologues, à la recherche de trésors enfouis.

Un après-midi qui promet de belles découvertes !

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Musée numérique Micro-Folie // en partenariat avec l’Ecole Municipale d’Art