Brive-la-Gaillarde

Après première Pokémon (Le Goblin)

15 Rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

C’est le moment de découvrir la toute dernière extension Chaos ascendant.

On ouvre son pack d’AP avec un deck préconstruit dedans, des boosters et on tente de battre les Pokemons adverses.

Pré-inscription 20 €

Reste à payer sur place 20 €

Info et résa au comptoir de la boutique ou à quentin@legobelin.fr .

15 Rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine quentin@legobelin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après première Pokémon (Le Goblin)

L’événement Après première Pokémon (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-26 par Brive Tourisme