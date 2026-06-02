Aqua-carnaval à la piscine Château des Rentiers Piscine Château des Rentiers PARIS

C’est la fête à la piscine Château des Rentiers !

Dans une ambiance de carnaval, la piscine Château des Rentiers vous propose de participer à un cours d’aquagym gratuit de 15h15 à 16h30.

Venez nombreux et déguisés passer un moment chaleureux et festif tout en gardant la forme !

Piscine Château des Rentiers : Venez participer à l’aqua-carnaval !

Le dimanche 14 juin 2026

de 15h00 à 17h00

payant

Ticket d’entrée de piscine obligatoire.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T15:00:00+02:00_2026-06-14T17:00:00+02:00

Piscine Château des Rentiers 184, rue du Château des Rentiers 75013 PARIS

+33145851826 djs-circ5-13@paris.fr



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