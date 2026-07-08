Aqua Zumba Piscine Municipale de Tence Tence
jeudi 9 juillet 2026 · Piscine Municipale de Tence · Tence
Informations pratiques
Tence
Aqua Zumba
Piscine Municipale de Tence Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-08-20 19:45:00
Date(s) :
2026-07-09
Nouvelle activité Aqua Zumba à la piscine de Tence.
Réservation obligatoire.
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Piscine Municipale de Tence Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 25 73 06 zumba.chambon@gmail.com
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English :
New activity: Aqua Zumba at the Tence swimming pool.
Reservations required.
L’événement Aqua Zumba Tence a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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