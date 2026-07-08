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Aqua Zumba Piscine Municipale de Tence Tence

jeudi 9 juillet 2026 · Piscine Municipale de Tence · Tence

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Piscine Municipale de Tence
Adresse
Boulevard Léon Rocher
Ville
43190 Tence
Département
Haute-Loire
Tarif
8 8 8

Tence

Aqua Zumba

Piscine Municipale de Tence Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-08-20 19:45:00

Date(s) :
2026-07-09

Nouvelle activité Aqua Zumba à la piscine de Tence.
Réservation obligatoire.
  .

Piscine Municipale de Tence Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 25 73 06  zumba.chambon@gmail.com

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English :

New activity: Aqua Zumba at the Tence swimming pool.
Reservations required.

L’événement Aqua Zumba Tence a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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