Aquabike Centre Aqualudique Nautiloue Ornans
lundi 6 juillet 2026 · Centre Aqualudique Nautiloue · Ornans
Informations pratiques
Ornans
Aquabike
Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans Doubs
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 19:00:00
fin : 2026-08-24 19:45:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
Pendant les vacances, venez pratiquer l’aquabike au Centre Aqualudique Nautiloue. Pédalez dans l’eau en douceur tout en brulant un max de calories ! .
Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 58 59 nautiloue@cclouelison.fr
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English : Aquabike
L’événement Aquabike Ornans a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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