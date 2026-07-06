Aquabike Centre Aqualudique Nautiloue Ornans

Informations pratiques

Ornans

Aquabike

Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans Doubs

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 19:00:00

fin : 2026-08-24 19:45:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Pendant les vacances, venez pratiquer l’aquabike au Centre Aqualudique Nautiloue. Pédalez dans l’eau en douceur tout en brulant un max de calories ! .

Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 58 59 nautiloue@cclouelison.fr

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English : Aquabike

L’événement Aquabike Ornans a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON