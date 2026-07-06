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AGENDA · Ornans

Aquabike Centre Aqualudique Nautiloue Ornans

lundi 6 juillet 2026 · Centre Aqualudique Nautiloue · Ornans

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Centre Aqualudique Nautiloue
Adresse
Allée de la Tour de Peilz
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif
7.5 7.5 Tarif réduit Tarif abonné

Ornans

Aquabike

Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans Doubs

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif réduit
Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 19:00:00
fin : 2026-08-24 19:45:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Pendant les vacances, venez pratiquer l’aquabike au Centre Aqualudique Nautiloue. Pédalez dans l’eau en douceur tout en brulant un max de calories !   .

Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 58 59  nautiloue@cclouelison.fr

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English : Aquabike

L’événement Aquabike Ornans a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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