Aquagym au golf resort SAS ADONIS GOLF DIGNE LES BAINS Digne-les-Bains
lundi 27 juillet 2026 · SAS ADONIS GOLF DIGNE LES BAINS · Digne-les-Bains
Informations pratiques
Digne-les-Bains
Aquagym au golf resort
SAS ADONIS GOLF DIGNE LES BAINS 57 route du Chaffaut Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 18:00:00
fin : 2026-08-24 19:00:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
Bougez dans l’eau cet été au Golf Resort de Digne-les-Bains !
Nos cours d’aquagym en plein air sont ouverts à tous, que vous veniez pour le sport, la détente ou simplement passer un bon moment ♀️✨
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SAS ADONIS GOLF DIGNE LES BAINS 57 route du Chaffaut Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 23 36 12 00 reception@golf-resort-digne.com
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English :
Get moving in the water this %E9t%E9 at the Digne-les-Bains Golf Resort!
Our outdoor aqua aerobics classes are open to %E0 everyone—whether you’re here for exercise, relaxation, or just to have a good time ????
L’événement Aquagym au golf resort Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains
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