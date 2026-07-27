Aquagym au golf resort SAS ADONIS GOLF DIGNE LES BAINS Digne-les-Bains

Informations pratiques

Digne-les-Bains

Aquagym au golf resort

SAS ADONIS GOLF DIGNE LES BAINS 57 route du Chaffaut Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 18:00:00

fin : 2026-08-24 19:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Bougez dans l’eau cet été au Golf Resort de Digne-les-Bains !

Nos cours d’aquagym en plein air sont ouverts à tous, que vous veniez pour le sport, la détente ou simplement passer un bon moment ‍♀️✨

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SAS ADONIS GOLF DIGNE LES BAINS 57 route du Chaffaut Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 23 36 12 00 reception@golf-resort-digne.com

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English :

Get moving in the water this %E9t%E9 at the Digne-les-Bains Golf Resort!

Our outdoor aqua aerobics classes are open to %E0 everyone—whether you’re here for exercise, relaxation, or just to have a good time ????

L’événement Aquagym au golf resort Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains