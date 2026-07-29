Aquarelle au jardin en famille Musée Zadkine PARIS

Informations pratiques

Une médiatrice accompagne les familles dans leur découverte de l’œuvre de Zadkine et de sa femme Valentine Prax, peintre à travers leur maison, leurs ateliers et le jardin que le sculpteur appelait « son oasis » du 100 bis rue d’Assas. Petits et grands s’initient ensemble au dessin à l’aquarelle.

Public : en famille, dès 6 ans.

Dates : A 11h le 31 juillet, le 8 août, le 16 août, le 2 septembre, le 5 septembre, le 16 septembre, le 30 septembre et le 3 octobre. Durée : 1h30.

Réservation sur le site de la billetterie en ligne Paris musées : Choix d’une date [Musée Zadkine | 31.07.2026 – 11:00 | Atelier aquarelle au jardin (En famille, dés 6 ans)] – Paris Musées

Adultes et enfants doivent se munir chacun d’un billet à l’activité. L’entrée des collections permanentes est gratuite.

Les participants doivent se présenter à la caisse du musée avec leur billet 15 minutes avant le début de l’activité.

Petits et grands s’initient ensemble au dessin à l’aquarelle dans le jardin du musée Zadkine.

Le samedi 03 octobre 2026

de 11h00 à 12h30

Le mercredi 30 septembre 2026

de 11h00 à 12h30

Le mercredi 16 septembre 2026

de 11h00 à 12h30

Le samedi 05 septembre 2026

de 11h00 à 12h30

Le mercredi 02 septembre 2026

de 11h00 à 12h30

Le dimanche 16 août 2026

de 11h00 à 12h30

Le samedi 08 août 2026

de 11h00 à 12h30

Le vendredi 31 juillet 2026

de 11h00 à 12h30

payant

Tarif plein : 10€

Tarif réduit : 8€

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-31T14:00:00+02:00

fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-31T11:00:00+02:00_2026-07-31T12:30:00+02:00;2026-08-08T11:00:00+02:00_2026-08-08T12:30:00+02:00;2026-08-16T11:00:00+02:00_2026-08-16T12:30:00+02:00;2026-09-02T11:00:00+02:00_2026-09-02T12:30:00+02:00;2026-09-05T11:00:00+02:00_2026-09-05T12:30:00+02:00;2026-09-16T11:00:00+02:00_2026-09-16T12:30:00+02:00;2026-09-30T11:00:00+02:00_2026-09-30T12:30:00+02:00;2026-10-03T11:00:00+02:00_2026-10-03T12:30:00+02:00

Musée Zadkine 100 bis, rue d’Assas 75006 PARIS

+33171281519 zadkine.reservations@paris.fr



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