Aquarelle perfectionnement

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-03-28

Ce stage s’adresse à celles et ceux qui souhaitent approfondir leur pratique de l’aquarelle. Nous explorerons des techniques plus élaborées superpositions de couleurs, jeux de lumière, textures, et composition plus complexe.

L’objectif est de développer votre style personnel et votre maîtrise de l’eau et des pigments, pour créer des œuvres plus expressives et abouties.

Animé par Edith Dauteuille, référente au club aquarelle. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Aquarelle perfectionnement

L’événement Aquarelle perfectionnement Mâcon a été mis à jour le 2026-01-23 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès