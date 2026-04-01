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Atelier créatif en famille Foi d’animal ! Musée des Ursulines Mâcon

Atelier créatif en famille Foi d’animal ! Musée des Ursulines Mâcon mardi 14 avril 2026.

Lieu : Musée des Ursulines

Adresse : 5 Rue des Ursulines

Ville : 71000 Mâcon

Département : Saône-et-Loire

Début : 2026-04-14T10:00:00

Fin : 2026-04-14T12:00:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 4.5 4.5 4.5 Tarif enfant Tarif enfant

Mâcon

Atelier créatif en famille Foi d’animal !

Musée des Ursulines 5 Rue des Ursulines Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:00:00
fin : 2026-04-14 12:00:00

Date(s) :
2026-04-14

Avec l’aide de l’artiste Blandine Mingret, portez un nouveau regard sur la montagne et inspirez-vous des paysages de Gabriel Loppé pour les adapter à la manière du street art, avec des collages et des pochoirs.
Pour profiter des collections et passer un agréable moment, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre les participants.
Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 1h.   .

Musée des Ursulines 5 Rue des Ursulines Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 90 38  musee.ursulines@ville-macon.fr

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English : Atelier créatif en famille Foi d’animal !

L’événement Atelier créatif en famille Foi d’animal ! Mâcon a été mis à jour le 2026-02-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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