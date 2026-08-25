Informations pratiques

Thouars

Aquathlon des bassins du thouet

Rue Raoul Follereau Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Aquathlon pour les jeunes de 6 à 17 ans, samedi 29 août de 10h à 12h, aux Bassins du Thouet. Nage et course au programme, avec des récompenses pour tous. Participation gratuite, hors entrée piscine. Places limitées à 50. Inscription via le QR code de l’affiche.

Le Thouars Triathlon, en collaboration avec les Bassins du Thouet, organise un aquathlon à destination des jeunes de 6 à 17 ans, samedi 29 août, de 10h à 12h.

Au programme nage, course et amusement. Cette animation est ouverte à tous, sans nécessité d’être un champion. Venez essayer, vous dépasser et partager un moment sportif.

La participation est gratuite, seul le droit d’entrée à la piscine est à régler. Des récompenses seront remises à tous les participants.

Attention, l’événement est limité à 50 places. Inscription via le QR code figurant sur l’affiche.

https://www.helloasso.com/associations/thouars-triathlon/evenements/aquathlon-du-bassin-du-thouet .

Rue Raoul Follereau Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Aquathlon des bassins du thouet

Aquathlon for youth ages 6–17, Saturday, August 29, from 10 a.m. to 12 p.m., at the Bassins du Thouet. The event includes swimming and running, with prizes for everyone. Participation is free, excluding pool admission. Limited to 50 participants. Register via the QR code on the poster.

L’événement Aquathlon des bassins du thouet Thouars a été mis à jour le 2026-08-22 par Maison du Thouarsais