Harmonies Somnambules #2 MZ Ancienne école Jean Macé Thouars

Informations pratiques

Thouars

Harmonies Somnambules #2

MZ Ancienne école Jean Macé 2 Rue des Clairettes Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 07:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Du vendredi soir au dimanche soir, venez profiter des concerts qui sont programmés au coucher ou au lever du soleil. Il y en aura pour tous les goûts, avec de la musique contemporaine, classique ou encore du jazz.

C’est un festival de musique original qui vous est proposé à Thouars du vendredi soir au dimanche soir, venez profiter des concerts qui sont programmés au coucher ou au lever du soleil. Dès 07h30 pour les lève-tôt, et à partir de 20h30 pour ceux du soir. Il y en aura pour tous les goûts, avec de la musique contemporaine, classique ou encore du jazz.

Pour cette deuxième édition, les artistes joueront tant au MZ, que dans des sites patrimoniaux importants de Thouars, comme l’église Saint-Laon. .

MZ Ancienne école Jean Macé 2 Rue des Clairettes Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Harmonies Somnambules #2

From Friday evening to Sunday evening, come and enjoy the concerts scheduled at sunset or sunrise. There’s something for everyone, with contemporary, classical and jazz music.

L’événement Harmonies Somnambules #2 Thouars a été mis à jour le 2026-07-21 par Maison du Thouarsais