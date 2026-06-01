Aquathlon Noyant-la-Gravoyère Parc Saint-Blaise Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu

Aquathlon Noyant-la-Gravoyère

Parc Saint-Blaise Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 13:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Segré Triathlon ESSHA organise son 1er Aquathlon, le samedi 4 juillet, au parc Saint-Blaise à Noyant-la-Gravoyère.

SEGRE TRIATHLON ESSHA vous propose son 1er Aquathlon sur le site du parc Saint Blaise à Noyant-La-Gravoyère, le samedi 4 juillet à partir de 13h.

Plusieurs formats sont au programme

– Pour les plus âgés formats M et S en solo et relais, format XS en solo

– Pour les jeunes courses 6-9 ans en solo et 10-13 ans en solo .

Parc Saint-Blaise Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 71 01 10 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Segré Triathlon ESSHA is organizing its 1st Aquathlon on Saturday, July 4, at Parc Saint-Blaise in Noyant-la-Gravoyère.

L’événement Aquathlon Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme Anjou bleu