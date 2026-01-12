Les soirées de la Mine Regardez comme le ciel brille ! Segré-en-Anjou Bleu mercredi 15 juillet 2026.

Segré-en-Anjou Bleu

Les soirées de la Mine Regardez comme le ciel brille !

Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-07-29 22:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26

Durant l’été, la Mine bleue vous propose une expérience inédite à 126 mètres sous terre pour découvrir autrement la vie des mineurs.

Pour la 3ème année consécutive, la Mine bleue propose une programmation estivale pour découvrir autrement la vie des mineurs.

En juillet et août 2026, c’est la compagnie Argilis dans une production Label Prod’ qui investit la Mine bleue pour proposer une expérience théâtrale immersive à 126m sous terre.

Quatre comédiens feront revivre les ardoisières de Saint Blaise le temps d’une soirée à travers une visite spectacle mêlant histoire et intrigue. Et bien sûr une partie chantée autour d’un moment gourmand à 126m sous terre. A la lueur des lanternes, vous arpenterez durant environ 2h30 les Ardoisières angevines de Saint Blaise, aux côtés de Camille, Claude, Lucien et Ernest.

Juillet 1926, huit ans que la guerre est finie. Certains sont revenus, d’autres non. La production d’ardoises devient bizarrement insuffisante et les affaires tournent mal. C’est le premier jour de Camille aujourd’hui dans la mine. Il ne semble pas très au fait de la manœuvre et pose beaucoup de questions. Que s’est-il passé l’an dernier lors de l’accident qui a coûté la vie à un mineur ? Comment expliquer les problèmes de trésorerie alors que le rendement est régulier ? Est-ce que le directeur vole dans la caisse ?

Laissez-vous pénétrer par l’ambiance et la beauté de ce lieu façonnée par la main de l’homme où la roche est omniprésente. Votre cheminement à travers les galeries et les chambres d’extraction est une immersion totale dans l’atmosphère si particulière du monde souterrain.

Après une pause gourmande tirée de votre musette, vous achèverez ce voyage au cœur de l’ardoise et de la vie quotidienne des mineurs, gardant en mémoire les images et les témoignages de l’histoire ardoisière.

A partir de 8 ans

Places limitées réservation obligatoire

Visite pédestre guidée Vêtements chauds et chaussures confortables conseillés .

Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 94 39 69

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English :

During the summer, La Mine Bleue offers you a unique experience 126 meters underground to discover the miners’ life in a different way.

L’événement Les soirées de la Mine Regardez comme le ciel brille ! Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Anjou bleu