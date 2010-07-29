Segré-en-Anjou Bleu

Les P’tites Pépites Dans l’écrin du château Marans

La Devansaye, Marans Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Balade commentée dans les jardins du château de la Devansaye, Marans.

Attesté depuis le Moyen-Age, c’est au XIXe siècle que

le château et le domaine de la Devansaye vont connaître

une véritable métamorphose avec la restauration de

la demeure, la construction d’importantes dépendances

et d’une chapelle et enfin la création d’un vaste potager

clos de murs et d’un parc à l’anglaise.

Entre patrimoine naturel et architectural, découvrez

les extérieurs de ce domaine remarquable qui abrite

notamment une collection de 400 rosiers, 65 variétés

de tomates, un verger et un arboretum.

Mercredi 29 juillet à 10h

Durée 1h30

6€ personne Gratuit pour les moins de 18 ans

Réservation obligatoire (attention jauge limitée) .

La Devansaye, Marans Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

As part of the P’tites P%E9pites event organized by the Anjou Bleu Tourist Office, a guided tour of the gardens at Château de la Devansaye in Marans.

L’événement Les P’tites Pépites Dans l’écrin du château Marans Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu