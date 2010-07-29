Les P’tites Pépites Dans l’écrin du château Marans Segré-en-Anjou Bleu
Les P’tites Pépites Dans l’écrin du château Marans Segré-en-Anjou Bleu mercredi 29 juillet 2026.
Segré-en-Anjou Bleu
Les P’tites Pépites Dans l’écrin du château Marans
La Devansaye, Marans Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Balade commentée dans les jardins du château de la Devansaye, Marans.
Attesté depuis le Moyen-Age, c’est au XIXe siècle que
le château et le domaine de la Devansaye vont connaître
une véritable métamorphose avec la restauration de
la demeure, la construction d’importantes dépendances
et d’une chapelle et enfin la création d’un vaste potager
clos de murs et d’un parc à l’anglaise.
Entre patrimoine naturel et architectural, découvrez
les extérieurs de ce domaine remarquable qui abrite
notamment une collection de 400 rosiers, 65 variétés
de tomates, un verger et un arboretum.
Mercredi 29 juillet à 10h
Durée 1h30
6€ personne Gratuit pour les moins de 18 ans
Réservation obligatoire (attention jauge limitée) .
La Devansaye, Marans Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
As part of the P’tites P%E9pites event organized by the Anjou Bleu Tourist Office, a guided tour of the gardens at Château de la Devansaye in Marans.
L’événement Les P’tites Pépites Dans l’écrin du château Marans Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu
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