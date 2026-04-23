Karaoke Night Party Châtelais Châtelais Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu

Karaoke Night Party Châtelais

Châtelais Bar associatif des Halles de Châtelais Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le vendredi 25 juillet 2026, dès 19h, l’épicerie-bar associative Les Halles, située à Châtelais, accueillera une soirée karaoké placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur..

Ouverte à tous, cette animation promet une ambiance festive où chacun pourra s’essayer au micro, dans une atmosphère chaleureuse et décontractée. Bar, petite restauration et voix pleines d’énergie seront au rendez-vous pour faire vibrer la soirée autour des grands classiques comme des titres du moment. .

Châtelais Bar associatif des Halles de Châtelais Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 85 83 22 leshallesdechatelais@gmail.com

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English :

On Friday, July 25, 2026, starting at 7pm, Les Halles, a grocery store and bar in Châtelais, will be hosting a karaoke evening, all about conviviality and good humor…

L’événement Karaoke Night Party Châtelais Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Anjou bleu