Les P’tites Pépites Les petites histoires dans la grande Histoire Aviré Devant la mairie Segré-en-Anjou Bleu jeudi 30 juillet 2026.

Segré-en-Anjou Bleu

Les P’tites Pépites Les petites histoires dans la grande Histoire Aviré

Devant la mairie 17 Rue d’Anjou Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Visite accompagnée dans le village d’Aviré.

Parcourez les rues du village d’Aviré en compagnie d’un passionné d’histoire locale qui vous guidera en évoquant les petites histoires qui ont marqué cette commune. En passant de la maison seigneuriale, à la Révolution, de l’évolution de l’enseignement à la séparation des Églises et de l’État. Ces différents événements ont modelé le village d’Aviré qui possède un patrimoine riche souvent caché et méconnu…

Jeudi 30 juillet à 18h

Durée 1h15

Gratuit

Réservation obligatoire (attention jauge limitée) .

Devant la mairie 17 Rue d’Anjou Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 32 15

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English :

As part of the P’tites P%E9pites events organized by the Anjou Bleu Tourist Office, a guided tour of the village of Avir%E9.

L’événement Les P’tites Pépites Les petites histoires dans la grande Histoire Aviré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu