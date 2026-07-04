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Concert Miroir d’eau retransmission à la Micro-Folie Médiathèque Segré-en-Anjou Bleu

samedi 1 août 2026 · Médiathèque · Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
39 Rue Charles de Gaulle
Ville
49500 Segré-en-Anjou Bleu
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Segré-en-Anjou Bleu

Concert Miroir d’eau retransmission à la Micro-Folie

Médiathèque 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 16:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Le samedi 1er août 2026 à 14h, à la Micro-Folie, découvrez The Fairy Queen, une réinterprétation du chef-d’œuvre de Purcell.
Créée en 2023, ce spectacle mêle musique et danse. Dans une forêt enchantée, le réel se mêle au rêve, à l’illusion et au surnaturel… Inspiré du Songe d’une nuit d’été, The Fairy Queen puise dans la comédie de Shakespeare la matière d’une fable féérique et drôle qui, plus de 300 ans après sa création, ne cesse d’émerveiller.
Dès 6 ans accès libre   .

Médiathèque 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 50  mediatheque@segreenanjoubleu.fr

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English :

On Saturday, August 1, 2026, at 2 p.m., at La Micro-Folie, discover *The Fairy Queen*, a reinterpretation of Purcell’s masterpiece.

L’événement Concert Miroir d’eau retransmission à la Micro-Folie Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Anjou bleu

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