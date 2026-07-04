Concert Miroir d’eau retransmission à la Micro-Folie Médiathèque Segré-en-Anjou Bleu
samedi 1 août 2026 · Médiathèque · Segré-en-Anjou Bleu
Informations pratiques
Segré-en-Anjou Bleu
Concert Miroir d’eau retransmission à la Micro-Folie
Médiathèque 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 16:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Le samedi 1er août 2026 à 14h, à la Micro-Folie, découvrez The Fairy Queen, une réinterprétation du chef-d’œuvre de Purcell.
Créée en 2023, ce spectacle mêle musique et danse. Dans une forêt enchantée, le réel se mêle au rêve, à l’illusion et au surnaturel… Inspiré du Songe d’une nuit d’été, The Fairy Queen puise dans la comédie de Shakespeare la matière d’une fable féérique et drôle qui, plus de 300 ans après sa création, ne cesse d’émerveiller.
Dès 6 ans accès libre .
Médiathèque 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 50 mediatheque@segreenanjoubleu.fr
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English :
On Saturday, August 1, 2026, at 2 p.m., at La Micro-Folie, discover *The Fairy Queen*, a reinterpretation of Purcell’s masterpiece.
L’événement Concert Miroir d’eau retransmission à la Micro-Folie Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Anjou bleu
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