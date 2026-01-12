Micro-Folie Concert Miroir d’eau The Fairy Queen, Henry Purcell Segré Médiathèque, espace Saint-Exupéry Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu

Micro-Folie Concert Miroir d’eau The Fairy Queen, Henry Purcell Segré

Médiathèque, espace Saint-Exupéry 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

La Micro-Folie de Segré vous invite à la retransmission en direct du concert Miroir d’eau The Fairy Queen de Purcell, le samedi 1er août 2026 à la Micro-Folie de Segré à 14h.

Concert Miroir d’eau the fairy queen Retransmission en direct à la Micro-Folie

Créée en 2023, cette réinterprétation du chef-d’œuvre de Purcell fait le pari de l’amitié entre les arts, les cultures et les générations… pour un spectacle total où se mêlent musique et danse.

Dans une forêt enchantée, le réel se mêle au rêve, à l’illusion et au surnaturel… Inspiré du Songe d’une nuit d’été, The Fairy Queen puise dans la comédie Shakespeare la matière d’une fable féérique et drôle, qui plus de 300 ans après sa création ne cesse d’émerveiller.

14h (2h30 avec entracte)

Dès 6 ans

Sans inscription .

Médiathèque, espace Saint-Exupéry 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 50 mediatheque@segreenanjoubleu.fr

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English :

La Micro-Folie de Segré invites you to the live broadcast of the Miroir d’eau concert, Purcell’s The Fairy Queen, on Saturday August 1, 2026 at La Micro-Folie de Segré at 2pm.

L’événement Micro-Folie Concert Miroir d’eau The Fairy Queen, Henry Purcell Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme Anjou bleu