Atelier laine à la Ferme aux 5 Chemins Le Bourg-d’Iré Lieu-dit La Thibaudaie Segré-en-Anjou Bleu
mardi 4 août 2026 · Lieu-dit La Thibaudaie · Segré-en-Anjou Bleu
Informations pratiques
Segré-en-Anjou Bleu
Atelier laine à la Ferme aux 5 Chemins Le Bourg-d’Iré
Lieu-dit La Thibaudaie La Thibaudaie, le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04 17:00:00
Date(s) :
2026-08-04
La Ferme aux 5 chemins, au Bourg-d’Iré vouspropose un atelier laine, le mardi 4 août 2026.
Notions pédagogiques qui produit de laine, pourquoi, etc…
Démonstration de tonte aux forces
Aborder plusieurs étapes de transformation de la laine cardage, filage et feutrage
Chaque participant peut fabriquer un support avec de la laine et repartir avec.
A partir de 5 ans, 10€ par personne.
Sur inscription .
Lieu-dit La Thibaudaie La Thibaudaie, le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 78 62 68 fermeaux5chemins@gmail.com
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English :
La Ferme aux 5 Chemins in Bourg-d’Ir%E9 is offering a wool workshop on Tuesday, August 4, 2026.
L’événement Atelier laine à la Ferme aux 5 Chemins Le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Anjou bleu
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