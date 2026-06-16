Vide dressing vintage et vêtements de marque au château de la Lorie La Chapelle-sur-Oudon Segré-en-Anjou Bleu vendredi 14 août 2026.

Segré-en-Anjou Bleu

Vide dressing vintage et vêtements de marque au château de la Lorie

La Chapelle-sur-Oudon Chateau de la Lorie Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-06-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Vide-dressing vintage organisé au Château de la Lorie, du 14 au 16 août 2026.

Dans le cadre prestigieux du domaine, une grande vente en accès libre proposera une sélection variée de vêtements vintage, pièces de créateurs et marques reconnues à des prix attractifs. Que vous soyez à la recherche d’une pièce unique, d’un incontournable de votre garde-robe ou simplement désireux de flâner parmi des trésors de seconde main, cet événement promet de belles trouvailles pour tous les goûts et tous les budgets.

Au-delà du shopping, cette journée est aussi l’occasion de profiter du charme du château et de son environnement. Dans une ambiance chaleureuse et détendue, les visiteurs pourront prendre le temps de découvrir les collections, d’échanger avec les exposants et de partager leur passion pour la mode responsable et les belles pièces intemporelles.

Pour prolonger le plaisir, la soirée se poursuivra avec une guinguette éphémère installée dans le parc du château. Musique, restauration et ambiance festive seront au rendez-vous pour clôturer cette journée dans un esprit de partage et de bonne humeur. Entre amis, en famille ou en couple, chacun pourra profiter d’un moment convivial dans un cadre enchanteur.

Une belle occasion de mêler shopping, détente et fête dans l’un des plus beaux écrins du territoire. .

La Chapelle-sur-Oudon Chateau de la Lorie Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 15 28 38 92

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English :

Vintage clothing swap at Château de la Lorie, August 14–16, 2026.

L’événement Vide dressing vintage et vêtements de marque au château de la Lorie Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Anjou bleu