Ar Presbital : Les enjeux du littoral / temps d’échanges, Ar Presbital, Locquirec

Informations pratiques

Ar Presbital : Les enjeux du littoral / temps d’échanges Samedi 19 septembre, 16h30 Ar Presbital Finistère

Durée 1h – Grande salle Ar Presbital

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

16h30 : Temps convivial d’échanges, témoignages, questionnements, usages ou envies à partir du jeu de rôle « Agir ou subir : les littoraux face au changement climatique »

Ar Presbital 21 Rue de l’Église 29241 Locquirec Locquirec 29241 Finistère Bretagne https://arpresbital.bzh/ https://www.locquirec.bzh/vie-municipale/equipements-communaux/arpresbital/

16h30 : Temps convivial d’échanges, témoignages, questionnements, usages ou envies à partir du jeu de rôle « Agir ou subir : les littoraux face au changement climatique »

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