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Ar Presbital : Les enjeux du littoral / temps d’échanges, Ar Presbital, Locquirec

samedi 19 septembre 2026 · Ar Presbital · Locquirec

Ar Presbital : Les enjeux du littoral / temps d’échanges, Ar Presbital, Locquirec

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ar Presbital
Adresse
21 Rue de l'Église 29241 Locquirec
Ville
29241 Locquirec
Département
Finistère
Tarif
Durée 1h – Grande salle Ar Presbital

Ar Presbital : Les enjeux du littoral / temps d’échanges Samedi 19 septembre, 16h30 Ar Presbital Finistère

Durée 1h – Grande salle Ar Presbital

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

16h30 : Temps convivial d’échanges, témoignages, questionnements, usages ou envies à partir du jeu de rôle « Agir ou subir : les littoraux face au changement climatique »

Ar Presbital 21 Rue de l’Église 29241 Locquirec Locquirec 29241 Finistère Bretagne https://arpresbital.bzh/ https://www.locquirec.bzh/vie-municipale/equipements-communaux/arpresbital/
16h30 : Temps convivial d’échanges, témoignages, questionnements, usages ou envies à partir du jeu de rôle « Agir ou subir : les littoraux face au changement climatique »

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