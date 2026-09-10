Ar Presbital : Les enjeux du littoral / temps d’échanges, Ar Presbital, Locquirec
samedi 19 septembre 2026 · Ar Presbital · Locquirec
Informations pratiques
Ar Presbital : Les enjeux du littoral / temps d’échanges Samedi 19 septembre, 16h30 Ar Presbital Finistère
Durée 1h – Grande salle Ar Presbital
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
16h30 : Temps convivial d’échanges, témoignages, questionnements, usages ou envies à partir du jeu de rôle « Agir ou subir : les littoraux face au changement climatique »
Ar Presbital 21 Rue de l’Église 29241 Locquirec Locquirec 29241 Finistère Bretagne https://arpresbital.bzh/ https://www.locquirec.bzh/vie-municipale/equipements-communaux/arpresbital/
16h30 : Temps convivial d’échanges, témoignages, questionnements, usages ou envies à partir du jeu de rôle « Agir ou subir : les littoraux face au changement climatique »
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