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Ar Presbital – Visite libre du jardin clos, Ar Presbital, Locquirec

samedi 19 septembre 2026 · Ar Presbital · Locquirec

Ar Presbital – Visite libre du jardin clos, Ar Presbital, Locquirec

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ar Presbital
Adresse
21 Rue de l'Église 29241 Locquirec
Ville
29241 Locquirec
Département
Finistère

Ar Presbital – Visite libre du jardin clos 19 et 20 septembre Ar Presbital Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du jardin clos.
Venez découvrir ce patrimoine revitalisé abritant plusieurs espaces aussi pratiques qu’esthétiques : vision, conception, construction se sont suivies pour métamorphoser le presbytère de Locquirec, son jardin et l’ancienne École des filles de la commune.

Ar Presbital 21 Rue de l’Église 29241 Locquirec Locquirec 29241 Finistère Bretagne https://arpresbital.bzh/ https://www.locquirec.bzh/vie-municipale/equipements-communaux/arpresbital/
Venez découvrir ce patrimoine revitalisé abritant plusieurs espaces

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