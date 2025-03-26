ARA MALIKIAN – PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER Tours

ARA MALIKIAN Début : 2026-03-16 à 20:00. Tarif : – euros.

QUARTIER LIBRE PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC GREY CODA, PRÉSENTE : ARA MALIKIANAra Malikian, musicien virtuose arménien est une rockstar du violon. Premier violon de l’Orchestre Symphonique Royal de Madrid, il joue ses propres compositions et navigue aisément entre le classique, la musique tzigane, les influence arabes et le répertoire rock d’icônes comme Jimi Hendrix, Guns N’Roses ou encore Björk.Avec « Intruso », Ara Malikian redéfinit les limites de la musique classique. En fusionnant des éléments de musique populaire et du monde avec sa virtuosité au violon, l’artiste crée un son unique et avant-gardiste qui défie les conventions et nous livre un show digne des plus grands.

PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37