Aravis Bike Tour Office de Tourisme La Giettaz

Aravis Bike Tour

Sorties cyclo de 50 à 167 km, accompagnées par des titulaires du BE Cyclisme avec assistance, ravitaillement, voiture suiveuse, massage (participants semaine)… Tout est prévu pour évoluer sereinement sur les plus beaux cols alpins.

Office de Tourisme 1262 route du Col des Aravis La Giettaz 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 32 91 90 info@la-giettaz.com

English : Aravis Bike Tour

Cycle tours of between 50 and 167 km, accompanied by qualified instructors and with back-up, refreshment stops, follow car, massage (weekly participants)… Everything has been well planned to ensure safe passage over some of the most beautiful mountain passes in the Alps.

