Parcours expert Montée Bisanne 1500 La Giettaz
Parcours expert Montée Bisanne 1500 La Giettaz lundi 8 juin 2026.
La Giettaz
Parcours expert Montée Bisanne 1500
La Giettaz Savoie
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08
fin : 2026-06-08
Date(s) :
2026-06-08
Parcours vélo exigeant et panoramique après une mise en jambe, une alternative à la mythique montée de Bisanne 1500 dévoile ses lacets spectaculaires et ses vues sur le Beaufortain. Un défi sportif mêlant effort, altitude et paysages grandioses.
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La Giettaz 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 32 91 90 info@la-giettaz.com
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English : Expert Ride Bisanne climb 1500
A demanding and scenic cycle route: after warming up, an alternative to the legendary Bisanne 1500 climb reveals its spectacular hairpin bends and views of the Beaufortain. A sporting challenge combining effort, altitude and magnificent landscapes.
L’événement Parcours expert Montée Bisanne 1500 La Giettaz a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme du Val d’Arly
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