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Parcours soft Le Mont-Blanc depuis le col de plaine joux La Giettaz

Parcours soft Le Mont-Blanc depuis le col de plaine joux La Giettaz mardi 9 juin 2026.

Ville : 73590 La Giettaz

Département : Savoie

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Tarif : 30 30 30

La Giettaz

Parcours soft Le Mont-Blanc depuis le col de plaine joux

La Giettaz Savoie

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-09

Date(s) :
2026-06-09

Parcours cyclo au départ de la vallée menant au col de Plaine Joux. Une belle montée à travers forêts et hameaux, avant d’atteindre un belvédère unique face au Mont Blanc. Un itinéraire alliant effort, calme et paysages alpins majestueux.
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La Giettaz 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 32 91 90  info@la-giettaz.com

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English : Expert Ride Mont Blanc from the Col de Plaine Joux

Cycling route starting from the valley and leading to the Plaine Joux pass. A beautiful climb through forests and hamlets, before reaching a unique viewpoint facing Mont Blanc. A route combining effort, tranquillity and majestic alpine landscapes.

L’événement Parcours soft Le Mont-Blanc depuis le col de plaine joux La Giettaz a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme du Val d’Arly

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