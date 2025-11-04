La Giettaz

Parcours soft Le Mont-Blanc depuis le col de plaine joux

La Giettaz Savoie

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Parcours cyclo au départ de la vallée menant au col de Plaine Joux. Une belle montée à travers forêts et hameaux, avant d’atteindre un belvédère unique face au Mont Blanc. Un itinéraire alliant effort, calme et paysages alpins majestueux.

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La Giettaz 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 32 91 90 info@la-giettaz.com

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English : Expert Ride Mont Blanc from the Col de Plaine Joux

Cycling route starting from the valley and leading to the Plaine Joux pass. A beautiful climb through forests and hamlets, before reaching a unique viewpoint facing Mont Blanc. A route combining effort, tranquillity and majestic alpine landscapes.

L’événement Parcours soft Le Mont-Blanc depuis le col de plaine joux La Giettaz a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme du Val d’Arly