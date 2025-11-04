La Giettaz

Parcours soft Direction Mont Bisanne

La Giettaz Savoie

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-08

Une belle sortie vélo vers le Mont Bisanne, avec quelques bonnes montées pour tester les jambes. L’itinéraire offre de jolis points de vue et une ambiance montagnarde agréable, parfaite pour rouler tranquillement en prenant le temps….

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La Giettaz 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 32 91 90 info@la-giettaz.com

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English : Expert Ride Towards Mont Bisanne

A beautiful bike ride to Mont Bisanne, with a few good climbs to test your legs. The route offers lovely views and a pleasant mountain atmosphere, perfect for a leisurely ride where you can take your time….

L’événement Parcours soft Direction Mont Bisanne La Giettaz a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme du Val d’Arly