Parcours soft Le Plateau des Glières La Giettaz
Parcours soft Le Plateau des Glières La Giettaz mercredi 10 juin 2026.
La Giettaz
Parcours soft Le Plateau des Glières
La Giettaz Savoie
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Un parcours cyclo mythique mêlant effort et beauté ascension vers le plateau des Glières, panorama grandiose, nature préservée et traces de l’histoire. Une aventure sportive et authentique au cœur des Alpes.
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La Giettaz 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 32 91 90 info@la-giettaz.com
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English : Expert Ride The Glières plateau
A legendary cycle route combining effort and beauty: climb to the Glières plateau, magnificent views, unspoilt nature and traces of history. An authentic sporting adventure in the heart of the Alps.
L’événement Parcours soft Le Plateau des Glières La Giettaz a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme du Val d’Arly
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