Parcours expert Traversée du plateau des Glières La Giettaz
Parcours expert Traversée du plateau des Glières La Giettaz mercredi 10 juin 2026.
La Giettaz
Parcours expert Traversée du plateau des Glières
La Giettaz Savoie
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Une montée remarquable jusqu’au plateau des Glières exigeante et soutenue, offrant des passages techniques entre forêts et alpages. Le panorama s’ouvre sur le Mont Blanc récompensant pleinement l’effort fourni, le tout avec une portion gravel pour le fun!
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La Giettaz 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 32 91 90 info@la-giettaz.com
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English : Expert Ride Crossing the Glières plateau
A remarkable climb to the Glières plateau, demanding and sustained, offering technical passages between forests and mountain pastures. The panorama opens up onto Mont Blanc, fully rewarding the effort made, all with a gravel section for fun!
L’événement Parcours expert Traversée du plateau des Glières La Giettaz a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme du Val d’Arly
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