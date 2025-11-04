Parcours expert Le Mont-Blanc depuis le col du Joly La Giettaz
Parcours expert Le Mont-Blanc depuis le col du Joly La Giettaz mardi 9 juin 2026.
La Giettaz
Parcours expert Le Mont-Blanc depuis le col du Joly
La Giettaz Savoie
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 08:30:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Parcours en passant par le Col des Saisies jusqu’au Col du Joly, col encore préservé et sauvage… Des ascensions exigeantes récompensées par des panoramas splendides sur le Mont Blanc. Une sortie sportive et panoramique à savourer pleinement.
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La Giettaz 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 32 91 90 info@la-giettaz.com
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English : Expert Ride Mont Blanc from the Col du Joly pass
Route passing through the Col des Saisies to the Col du Joly, a pass that remains unspoilt and wild… Challenging climbs rewarded by splendid panoramic views of Mont Blanc. A sporty and scenic outing to be savoured to the full.
L’événement Parcours expert Le Mont-Blanc depuis le col du Joly La Giettaz a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme du Val d’Arly
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