La Giettaz

Parcours expert Le Mont-Blanc depuis le col du Joly

La Giettaz Savoie

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 08:30:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Parcours en passant par le Col des Saisies jusqu’au Col du Joly, col encore préservé et sauvage… Des ascensions exigeantes récompensées par des panoramas splendides sur le Mont Blanc. Une sortie sportive et panoramique à savourer pleinement.

.

La Giettaz 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 32 91 90 info@la-giettaz.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expert Ride Mont Blanc from the Col du Joly pass

Route passing through the Col des Saisies to the Col du Joly, a pass that remains unspoilt and wild… Challenging climbs rewarded by splendid panoramic views of Mont Blanc. A sporty and scenic outing to be savoured to the full.

L’événement Parcours expert Le Mont-Blanc depuis le col du Joly La Giettaz a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme du Val d’Arly