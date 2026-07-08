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AGENDA · Étel

Arbres qui êtes-vous ? dans le parc de la Garenne Château de la Garenne- Étel

samedi 11 juillet 2026 · Château de la Garenne- · Étel

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Château de la Garenne-
Adresse
8 Rue Colbert
Ville
56410 Étel
Département
Morbihan
Tarif

Étel

Arbres qui êtes-vous ? dans le parc de la Garenne

Château de la Garenne- 8 Rue Colbert Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-07-11 16:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Partez à la rencontre des arbres centenaires qui peuplent le Jardin de la Garenne !

Laissez-vous guider par Pierre Turmeau, arboriste élagueur et formateur au lycée agricole Kerplouz d’Auray, pour une découverte fascinante de ces géants de nature.

✨ Une proposition culturelle en écho au travail de Clara Lamerre, artiste en résidence au Château de la Garenne.

Infos pratiques

⏳ Durée 1h30
Public Tout public
⚠️ Gratuit sur inscription (places limitées)

Renseignements et inscriptions
contact@fonds-mg.fr
06 31 71 83 05
www.fonds-mg.fr/chateau-de-la-garenne   .

Château de la Garenne- 8 Rue Colbert Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 31 71 83 05 

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English :

L’événement Arbres qui êtes-vous ? dans le parc de la Garenne Étel a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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