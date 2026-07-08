Arbres qui êtes-vous ? dans le parc de la Garenne Château de la Garenne- Étel
samedi 11 juillet 2026 · Château de la Garenne- · Étel
Informations pratiques
Étel
Arbres qui êtes-vous ? dans le parc de la Garenne
Château de la Garenne- 8 Rue Colbert Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-07-11 16:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Partez à la rencontre des arbres centenaires qui peuplent le Jardin de la Garenne !
Laissez-vous guider par Pierre Turmeau, arboriste élagueur et formateur au lycée agricole Kerplouz d’Auray, pour une découverte fascinante de ces géants de nature.
✨ Une proposition culturelle en écho au travail de Clara Lamerre, artiste en résidence au Château de la Garenne.
Infos pratiques
⏳ Durée 1h30
Public Tout public
⚠️ Gratuit sur inscription (places limitées)
Renseignements et inscriptions
contact@fonds-mg.fr
06 31 71 83 05
www.fonds-mg.fr/chateau-de-la-garenne .
Château de la Garenne- 8 Rue Colbert Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 31 71 83 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Arbres qui êtes-vous ? dans le parc de la Garenne Étel a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Étel (Morbihan)
- Atelier de construction et assemblage dans le parc de la Garenne Château de la Garenne- Étel 8 juillet 2026
- Atelier Dorodango au Château de la Garenne Château de la Garenne- Étel 11 juillet 2026
- Entre ciel et dunes sortie ornithologique à Etel Étel 15 juillet 2026
- Atelier dessine moi un pêcheur Etel Stade de la Falaise Étel 15 juillet 2026
- Visite contée Le Tapis Magique de la Rivière d’Etel Étel 17 juillet 2026