Arbres qui êtes-vous ? dans le parc de la Garenne Château de la Garenne- Étel

Informations pratiques

Étel

Arbres qui êtes-vous ? dans le parc de la Garenne

Château de la Garenne- 8 Rue Colbert Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 11:00:00

fin : 2026-07-11 16:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Partez à la rencontre des arbres centenaires qui peuplent le Jardin de la Garenne !

Laissez-vous guider par Pierre Turmeau, arboriste élagueur et formateur au lycée agricole Kerplouz d’Auray, pour une découverte fascinante de ces géants de nature.

✨ Une proposition culturelle en écho au travail de Clara Lamerre, artiste en résidence au Château de la Garenne.

Infos pratiques

⏳ Durée 1h30

Public Tout public

⚠️ Gratuit sur inscription (places limitées)

Renseignements et inscriptions

contact@fonds-mg.fr

06 31 71 83 05

www.fonds-mg.fr/chateau-de-la-garenne .

Château de la Garenne- 8 Rue Colbert Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 31 71 83 05

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English :

L’événement Arbres qui êtes-vous ? dans le parc de la Garenne Étel a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon