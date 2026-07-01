Atelier Dorodango au Château de la Garenne Château de la Garenne- Étel

Informations pratiques

Étel

Atelier Dorodango au Château de la Garenne

Château de la Garenne- 8 Rue Colbert Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Envie de découvrir un savoir-faire japonais étonnant et poétique ?

Participez à un atelier Dorodango animé par Aline Roselle et Yuta Taki de l’atelier Itonoizumi et plongez dans l’univers de la terre crue et du travail traditionnel de l’enduit.

Au fil de cet atelier, réalisez votre propre sphère parfaitement lisse et polie à la main, selon une technique japonaise qui transforme la terre en véritable objet d’art ✨

Une proposition culturelle en écho au travail de Clara Lamerre, artiste en résidence au Château de la Garenne.

Infos pratiques

⏳ Durée 2h

Tout public à partir de 9 ans

⚠️ Sur inscription places limitées

contact@fonds-mg.fr

06 31 71 83 05

www.fonds-mg.fr/chateau-de-la-garenne

Venez partager un moment créatif et découvrir un artisanat fascinant au cœur du Jardin de la Garenne .

Château de la Garenne- 8 Rue Colbert Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 31 71 83 05

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English :

L’événement Atelier Dorodango au Château de la Garenne Étel a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon