Atelier Dorodango au Château de la Garenne Château de la Garenne- Étel
samedi 11 juillet 2026 · Château de la Garenne- · Étel
Informations pratiques
Étel
Atelier Dorodango au Château de la Garenne
Château de la Garenne- 8 Rue Colbert Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 16:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Envie de découvrir un savoir-faire japonais étonnant et poétique ?
Participez à un atelier Dorodango animé par Aline Roselle et Yuta Taki de l’atelier Itonoizumi et plongez dans l’univers de la terre crue et du travail traditionnel de l’enduit.
Au fil de cet atelier, réalisez votre propre sphère parfaitement lisse et polie à la main, selon une technique japonaise qui transforme la terre en véritable objet d’art ✨
Une proposition culturelle en écho au travail de Clara Lamerre, artiste en résidence au Château de la Garenne.
Infos pratiques
⏳ Durée 2h
Tout public à partir de 9 ans
⚠️ Sur inscription places limitées
contact@fonds-mg.fr
06 31 71 83 05
www.fonds-mg.fr/chateau-de-la-garenne
Venez partager un moment créatif et découvrir un artisanat fascinant au cœur du Jardin de la Garenne .
Château de la Garenne- 8 Rue Colbert Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 31 71 83 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Dorodango au Château de la Garenne Étel a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Étel (Morbihan)
- Atelier de construction et assemblage dans le parc de la Garenne Château de la Garenne- Étel 8 juillet 2026
- Entre ciel et dunes sortie ornithologique à Etel Étel 15 juillet 2026
- Atelier dessine moi un pêcheur Etel Stade de la Falaise Étel 15 juillet 2026
- Visite contée Le Tapis Magique de la Rivière d’Etel Étel 17 juillet 2026
- Visite contée le Tapis Magique de la Rivière d’Etel Musée des thoniers – Étel 17 juillet 2026