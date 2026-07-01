Atelier de construction et assemblage dans le parc de la Garenne Château de la Garenne- Étel

Informations pratiques

Étel

Atelier de construction et assemblage dans le parc de la Garenne

Château de la Garenne- 8 Rue Colbert Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 11:00:00

fin : 2026-07-08 12:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Séances à 11h et 14h

Le temps d’un atelier, les jeunes bâtisseurs sont invités à imaginer et assembler de véritables microarchitectures éphémères à partir de briques miniatures en terre cuite !

Animé par le CAUE 56, cet atelier de construction modulaire invite les enfants à expérimenter les formes, les volumes et la créativité à travers le jeu.

✨ Une proposition culturelle en écho au travail de Clara Lamerre, artiste en résidence au château de la Garenne.

Durée 1h30

Jeune public à partir de 6 ans

Sur inscription dans la limite des places disponibles

Renseignements et inscriptions

contact@fonds-mg.fr

06 31 71 83 05

www.fonds-mg.fr/chateau-de-la-garenne

Une expérience ludique pour construire, imaginer et donner vie à des architectures miniatures ! .

Château de la Garenne- 8 Rue Colbert Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 31 71 83 05

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English :

L’événement Atelier de construction et assemblage dans le parc de la Garenne Étel a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon