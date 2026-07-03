Arcadi Volodos, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Arcadi Volodos Mardi 24 novembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-24T20:00:00+01:00 – 2026-11-24T21:40:00+01:00

Fin : 2026-11-24T20:00:00+01:00 – 2026-11-24T21:40:00+01:00

Piano

Arcadi Volodos est un pianiste singulier : l’un des musiciens les plus appréciés de sa génération, doté d’une technique impressionnante, il ne s’intéresse qu’à l’émotion, au lien qui se fait entre le cœur et le cerveau, d’un côté, et la main de l’autre.

« La performance sportive ne m’a jamais attiré. Le côté spectaculaire et clinquant ne m’intéresse absolument pas. Le virtuose n’est pas celui qui impressionne l’auditeur par ses effets pyrotechniques. Il est celui qui laisse s’effacer les prouesses techniques sous la force, la diversité, la beauté des couleurs et des nuances, sous l’impact émotionnel de son interprétation », expliquait Volodos il y a quelques années. Venu tard au piano, il entre en quelques années seulement dans la cour des plus grands, cour qu’il n’a depuis pas quittée. Sous le feu des projecteurs – qu’il préfère tamisé, pour ne pas interférer avec la musique elle-même –, il met la musique qui lui parle, sans se préoccuper d’effets ou de modes. Son récent album est consacré à Schumann et Schubert, un compositeur qu’il apprécie tout particulièrement.

Programme

Franz Schubert, Sonate en sol majeur D. 894 op. 78

Frédéric Chopin

Mazurka en si mineur op. 33 n° 4

Mazurka en mi mineur op. 41 n° 2

Mazurka en fa mineur op. 63 n° 2

Prélude en do dièse mineur op. 45 n° 25

Sonate en si bémol mineur op. 35 n° 2

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697612-arcadi-volodos »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/piano-arcadi-volodos-85041 »}]

L’esprit du piano Piano