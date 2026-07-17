Archéo-balade, Permanence de l’association La Riobé, Châteaubleau

Informations pratiques

Archéo-balade 19 et 20 septembre Permanence de l’association La Riobé Seine-et-Marne

Se munir de bonnes chaussures, le terrain est accidenté.

Prévoir un chapeau et de l’eau en cas de forte chaleur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

A travers une balade dans le temps de 1h environ, les bénévoles de l’association vous guideront jusqu’aux vestiges les plus marquants mis au jour dans la commune.

Vous pourrez découvrir ou redécouvrir le fameux théâtre gallo-romain, classé et protégé au titre de monument historique en 1983. Ce dernier fait l’objet d’un projet de restauration de grande envergure et a été élu « site emblématique » par la Misson patrimoine de Stéphane Bern, campagne 2023, avec l’ensemble des vestiges mis au jour par l’association sur le territoire de la commune.

Au fil de votre balade dans le temps, un arrêt vous sera proposé au Sanctuaire nord et derrière l’église actuelle de la commune, un lieu qui nous offre un témoignage clair de l’évolution du paysage depuis l’occupation gallo-romaine.

Entre faits historiques et archéologiques et anecdotes de fouille, voilà une balade que vous n’êtes pas près d’oublier.

Permanence de l’association La Riobé 2 rue de l’Église 77370 Châteaubleau Châteaubleau 77370 Seine-et-Marne Île-de-France 09 77 30 26 60 https://archeochateaubleau.wordpress.com https://twitter.com/LaRiobe;https://www.instagram.com/la_riobe/;https://www.facebook.com/groups/LaRiobe/?fref=ts Nos locaux se trouve dans l’ancienne école communale, en face de l’église. Voiture : par la D209 // Train : Ligne P depuis gare de l’Est, arrêt Nangis (nécessite un transport jusqu’à Châteaubleau)

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© Stéphane Pinet