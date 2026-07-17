Archéologie des Média et Images (recherche-création / restitution publique 2026), ECOLE SUPERIEURE D ART ET DE DESIGN D ORLEANS (ESAD ORLEANS), Orléans

Informations pratiques

Archéologie des Média et Images (recherche-création / restitution publique 2026) 14 – 16 octobre ECOLE SUPERIEURE D ART ET DE DESIGN D ORLEANS (ESAD ORLEANS) Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T11:00:00+02:00 – 2026-10-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T11:00:00+02:00 – 2026-10-16T18:00:00+02:00

Après cinq semaines de workshop, l’équipe de recherche du programme de recherche en art et design Archéologie des média et Images, avec les étudiant·es de DNSEP (master) du parcours Visual Media de l’ESAD Orléans, propose de s’emparer des notions de Magie & Illusion.

La recherche s’effectue par des pratiques artistiques contemporaines en dialogue avec l’archéologie des média, accompagnées de productions théoriques. Ce travail de recherche fait suite aux recherches menées sur la Camera Obscura et la Camera Lucida.

Le projet propose deux temps de restitution (un en 2026, l’autre en 2027).

Les travaux sont rendus accessibles au public en présence des chercheur·es et étudiant·es.

ECOLE SUPERIEURE D ART ET DE DESIGN D ORLEANS (ESAD ORLEANS) 14 rue Dupanloup 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire +33 (0)2 38 79 24 67 https://esadorleans.fr/ L’ESAD Orléans délivre :

Un Diplôme National d’Art (grade licence), option Design

Un Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (grade master), option Design

Un Diplôme Supérieur de Recherche en Design

Des post-masters spécialisés (film, vidéo et animation ; Spatialités & I.A)

Un post-diplôme recherche

Un doctorat en lien avec plusieurs universités

Après cinq semaines de workshop, l’équipe de recherche du programme de recherche en art et design Archéologie des média et Images, avec les étudiant·es de DNSEP (master) du parcours Visual Media…

ESAD Orléans