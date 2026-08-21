Archéologie et Moyen Âge à Noisy-le-Grand, Église Saint-Sulpice et Notre-Dame, Noisy-le-Grand

Informations pratiques

Archéologie et Moyen Âge à Noisy-le-Grand Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Sulpice et Notre-Dame Seine-St-Denis

Lien d’inscription disponible ultérieurement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Participez à une balade en ville, depuis l’église Saint-Sulpice-et-Notre-Dame, jusqu’au site du chantier de la Nécropole des Mastraits, autour des vestiges archéologiques et médiévaux de la ville.

Cette balade en ville, suivie d’un d’atelier archéologique, sera commentée par le service Archives et Patrimoine et l’association Archéologie des nécropoles (ADN).

Église Saint-Sulpice et Notre-Dame 19 Av. du Baron Louis, 93160 Noisy-le-Grand, France Noisy-le-Grand 93160 Quartier Nord Seine-St-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/7634-balade-urbaine-archeologie-et-moyen-age-a-noisy-le-grand-journee-du-patrimoine.html »}] Église érigée à l’aplomb d’un premier oratoire chrétien attesté dès le VIe siècle. Sur cet emplacement, les religieux de Saint-Martin-des-Champs décident de construire une nouvelle église. Un clocher, de style roman, commencé vers 1130-1140, marque la première phase de construction de l’église. Les travaux se poursuivent avec la nef et le choeur vers 1245. L’église comprend une nef à trois vaisseaux de cinq travées sans transept et un choeur de deux travées avec son bas-côté sud voûté d’arêtes, terminé par un chevet plat. Le bas-côté nord, voûté d’ogives, est clos par une abside en cul de four. En 1484, l’église reçoit sa dédicace ; cette date marque peut-être l’achèvement des travaux, et notamment de la voûte en berceau avec la frise ornementale qui marque la corniche. Des restaurations ont été menées en 1760 par le maçon Pierre Grognet. Au XXe siècle, nouvelles restaurations (toiture et une partie de la charpente restaurées en 1979).

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