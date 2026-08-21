Urbex et Patrimoine, frères ennemis ?, Médiathèque Georges-Wolinski, Noisy-le-Grand

Informations pratiques

Urbex et Patrimoine, frères ennemis ? Samedi 19 septembre, 14h30 Médiathèque Georges-Wolinski Seine-Saint-Denis

Lien d’inscription disponible ultérieurement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Participez à une conférence en images avec David de Rueda, photographe et explorateur urbain, et animée par le service Archives et Patrimoine autour de la question de l’urbex au sein des sites patrimoniaux.

Médiathèque Georges-Wolinski 36 rue de la République 93160 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand 93160 Quartier Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/7636-conference-urbex-et-patrimoine-freres-ennemis-journees-dupatrimoine.html »}]

Conférence