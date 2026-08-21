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AGENDA · Noisy-le-Grand

Urbex et Patrimoine, frères ennemis ?, Médiathèque Georges-Wolinski, Noisy-le-Grand

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Georges-Wolinski · Noisy-le-Grand

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Georges-Wolinski
Adresse
36 rue de la République 93160 Noisy-le-Grand
Ville
93160 Noisy-le-Grand
Département
Seine-Saint-Denis
Tarif
Lien d'inscription disponible ultérieurement.

Urbex et Patrimoine, frères ennemis ? Samedi 19 septembre, 14h30 Médiathèque Georges-Wolinski Seine-Saint-Denis

Lien d’inscription disponible ultérieurement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Participez à une conférence en images avec David de Rueda, photographe et explorateur urbain, et animée par le service Archives et Patrimoine autour de la question de l’urbex au sein des sites patrimoniaux.

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Conférence

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