Visite des coulisses du cinéma Le Bijou, Cinéma le Bijou, Noisy-le-Grand
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma le Bijou · Noisy-le-Grand
Informations pratiques
Visite des coulisses du cinéma Le Bijou Samedi 19 septembre, 10h30, 11h30, 12h30 Cinéma le Bijou Seine-St-Denis
Lien d’inscription à venir ultérieurement
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:10:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:10:00+02:00
Participez à une visite des coulisses du Cinéma Le Bijou (40min).
Cinéma le Bijou 4 place de la Libération Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand 93160 Quartier Centre Seine-St-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/6592-cinema-le-bijou-journees-du-patrimoine.html »}]
Visite commentée
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