Archéologie sous-marine en réalité virtuelle, Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE, La Ciotat

Informations pratiques

Archéologie sous-marine en réalité virtuelle Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE Bouches-du-Rhône

A partir de 13 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Mettez-vous à la place d’un archéologue sous-marin pour fouiller et découvrir les épaves méditerranéennes.

Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE 4 place Esquiros13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Classée monument historique en 2023, la chapelle accueille le Musée Numérique, concept des Micro-Folies du parc Paris la Villette

Mettez-vous à la place d’un archéologue sous-marin pour fouiller et découvrir les épaves méditerranéennes.

© Ville de La Ciotat