Archi cliché !, Archives départementales, Montigny-le-Bretonneux

Informations pratiques

Archi cliché ! 19 et 20 septembre Archives départementales Yvelines

Participation libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Archi cliché !

Des activités ludiques et créatives à partir des archives photographiques conservées aux Archives départementales des Yvelines.

Archives départementales 2 Avenue de Lunca, 78180 Montigny-le-Bretonneux, France Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 0161373630 https://archives.yvelines.fr Les Archives départementales des Yvelines veillent sur les archives publiques et privées pour les rendre accessibles à tous. Gare de St Quentin-en-Yvelines

Atelier

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