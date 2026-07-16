Archi cliché !, Archives départementales, Montigny-le-Bretonneux
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales · Montigny-le-Bretonneux
Informations pratiques
Archi cliché ! 19 et 20 septembre Archives départementales Yvelines
Participation libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Archi cliché !
Des activités ludiques et créatives à partir des archives photographiques conservées aux Archives départementales des Yvelines.
Archives départementales 2 Avenue de Lunca, 78180 Montigny-le-Bretonneux, France Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 0161373630 https://archives.yvelines.fr Les Archives départementales des Yvelines veillent sur les archives publiques et privées pour les rendre accessibles à tous. Gare de St Quentin-en-Yvelines
Atelier
© Archives départementales des Yvelines
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