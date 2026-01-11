Archi Facile à Angoulême Bâtisseurs du Moyen-Age 71, bis rue Hergé Angoulême vendredi 14 août 2026.

Angoulême

Archi Facile à Angoulême Bâtisseurs du Moyen-Age

71, bis rue Hergé 16/9e Office de tourisme du Pays d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 15:00:00

fin : 2026-08-21 16:30:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-21

Découverte de l’exposition photographique L’Angoumois fabuleuse terre romane suivie de manipulation et création de maquettes.

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71, bis rue Hergé 16/9e Office de tourisme du Pays d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48

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English :

Tour of the photography exhibition “L’Angoumois: A Fabulous Romanesque Land,” followed by hands-on activities and model-making.

L’événement Archi Facile à Angoulême Bâtisseurs du Moyen-Age Angoulême a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême