Archi Facile à Angoulême Bâtisseurs du Moyen-Age 71, bis rue Hergé Angoulême
Archi Facile à Angoulême Bâtisseurs du Moyen-Age 71, bis rue Hergé Angoulême vendredi 14 août 2026.
Angoulême
Archi Facile à Angoulême Bâtisseurs du Moyen-Age
71, bis rue Hergé 16/9e Office de tourisme du Pays d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-21 16:30:00
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-21
Découverte de l’exposition photographique L’Angoumois fabuleuse terre romane suivie de manipulation et création de maquettes.
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71, bis rue Hergé 16/9e Office de tourisme du Pays d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48
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English :
Tour of the photography exhibition “L’Angoumois: A Fabulous Romanesque Land,” followed by hands-on activities and model-making.
L’événement Archi Facile à Angoulême Bâtisseurs du Moyen-Age Angoulême a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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