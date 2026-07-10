Architectes – concert jazz multimédia, Conservatoire de musique et de danse, Saint-Louis

Informations pratiques

Architectes – concert jazz multimédia Vendredi 18 septembre, 19h00 Conservatoire de musique et de danse Haut-Rhin

Réservation conseillée, non obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Architectes

Concert jazz multimédia, ouverture des JEP à Saint-Louis.

« Architectes » est un concert multimédia, à destination de tout public. Il participera à la connaissance ou à la redécouverte d’architectes essentiels du passé ou du présent.

Ce projet entend réciter des chants en l’honneur des grands architectes de ce monde. Des portraits sonores. 4 femmes et 8 hommes seront mis à l’honneur. Ces chants seront soutenus par des dessins, des photographies, des plans de leur réalisations, des projections de leurs visages, et des diffusions audio de certaines de leurs phrases marquantes, parcimonieusement réparties durant le spectacle.

« Dis-moi […], n’as-tu pas observé, en te promenant dans cette ville, que d’entre les édifices dont elle est peuplée, les uns sont muets ; les autres parlent ; et d’autres enfin, qui sont les plus rares, chantent ? »

Paul Valéry, Eupalinos ou l’architecte

Avec Jérôme Fohrer (composition et contrebasse), Francesco Rees (batterie) et Erwin Siffer (piano). Conception graphique des projections : Adrien Berthet.

https://www.youtube.com/watch?v=5q9d4GCroTg

Conservatoire de musique et de danse 68, rue de Mulhouse, 68300 Saint-Louis Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est 0389695247 https://www.saint-louis.fr/Conservatoire/50/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 89 69 52 23 »}, {« type »: « phone », « value »: null}, {« type »: « email », « value »: « resa.culture@ville-saint-louis.fr »}] [{« data »: {« author »: « Vitruve23 », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Teaser Architectes », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/5q9d4GCroTg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=5q9d4GCroTg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCaI5d0_S0ExP_D-PZEImUMg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Construction : années 1930, aménagements en 1946, 1980, 2019

En 1934, le bâtiment achevé est ouvert pour un pensionnat de jeunes filles tenu par les Ursulines. Évacué en 1940, il est réaffecté à l’enseignement secondaire sous l’Occupation allemande avant de devenir un collège en 1946, jusqu’à l’ouverture du collège Schickelé en 1966. En 1980, l’ancien collège accueille dans son aile droite les activités du conservatoire. Elles ne cesseront de prendre de l’ampleur. Après 1988, l’ancien oratoire, qui abritait les séances du conseil municipal, est transformé en auditorium.

Le plan en U est animé par des façades à l’habillage classique très sobre. En 2003, un vitrail contemporain de Jean-Claude Bertrand a été inauguré. Accès parking gratuit et entrée principale du public par l’avenue de la Marne.

À 2 minutes de la gare SNCF et de la gare routière.

Arrêt de bus « église Saint-Louis » ligne 604.

Accès PMR pour tout le bâtiment.

Architectes

©Vitruve23