Architecture végétale Atelier de vannerie en osier vivant Sembadel

Architecture végétale Atelier de vannerie en osier vivant

14 montée des Poirières Sembadel Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Samedi 28 février de 14h à 17h, atelier consacré au tressage du saule vivant à travers la réalisation de deux tontines que vous pourrez garder en pot ou planter en pleine terre. 30€/pers. Renseignements et inscriptions au 06 32 22 10 11.

14 montée des Poirières Sembadel 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 22 10 11 veroniqueseguy.agro@gmail.com

English :

Saturday February 28, 2pm to 5pm, workshop on willow weaving, with the creation of two tontines that can be kept in pots or planted in the ground. 30/person. Information and registration on 06 32 22 10 11.

