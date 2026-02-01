Architecture végétale Atelier de vannerie en osier vivant Sembadel
14 montée des Poirières Sembadel Haute-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 17:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Samedi 28 février de 14h à 17h, atelier consacré au tressage du saule vivant à travers la réalisation de deux tontines que vous pourrez garder en pot ou planter en pleine terre. 30€/pers. Renseignements et inscriptions au 06 32 22 10 11.
14 montée des Poirières Sembadel 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 22 10 11 veroniqueseguy.agro@gmail.com
English :
Saturday February 28, 2pm to 5pm, workshop on willow weaving, with the creation of two tontines that can be kept in pots or planted in the ground. 30/person. Information and registration on 06 32 22 10 11.
