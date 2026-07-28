« Architectures de la cité lunetière », Visite guidée au cœur de Morez, Musée de la Lunette, Hauts de Bienne

Informations pratiques

« Architectures de la cité lunetière », Visite guidée au cœur de Morez 17 et 18 octobre Musée de la Lunette Jura

Réservation conseillée. Prévoir des chaussures et une tenue adaptées à la marche en ville et aux conditions météorologiques. Départ sur le parvis du musée de la lunette (enregistrement au musée avant le départ).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T14:30:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00

Guidés par une médiatrice du Musée de la lunette, parcourez Morez et décryptez les traces de l’histoire parsemées à travers la cité lunetière. Découvrez comment les défis d’hier ont façonné la ville d’aujourd’hui et conditionnent le Morez de demain.

En partenariat avec l’Office de Tourisme Haut-Jura Gorges de la Bienne.

Musée de la Lunette Place Jean Jaurès 39400 Hauts de Bienne Hauts de Bienne 39400 Morez Jura Bourgogne-Franche-Comté 03.84.33.39.30 https://www.musee-lunette.fr https://www.instagram.com/musee_de_la_lunette/;https://www.facebook.com/museedelalunette/ Situé à Morez, capitale de la lunetterie française, le Musée de la lunette retrace l’histoire de la lunette à monture métallique, commencée en 1796 grâce à l’habileté d’un maître-cloutier. Découvrez comment les haut-jurassiens ont développé à la faveur de leur ingéniosité et de leur savoir-faire une véritable filière industrielle, encore aujourd’hui reconnue pour sa qualité et sa créativité.

Le Musée de la lunette conserve, en dépôt, la collection EssilorLuxottica – Pierre Marly, constituée de plus de 2500 pièces rares et prestigieuses. Rassemblée par Pierre Marly, surnommé “le couturier des lunettes”, celle-ci retrace l’histoire mondiale de la lunette dans un voyage qui débute au XIIIe siècle et nous fait traverser l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord. Le ticket d’entrée autorise un stationnement illimité sur le parking devant le musée (zone bleue). Le parking possède deux places de stationnement pour personnes en situation de handicap

Guidés par une médiatrice du Musée de la lunette, parcourez Morez et décryptez les traces de l’histoire parsemées à travers la cité lunetière. Découvrez comment les défis d’hier ont façonné la ville …

© Musée de la Lunette