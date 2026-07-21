Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Lunette Place Jean Jaurès Hauts de Bienne

Informations pratiques

Hauts de Bienne

Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Lunette

Place Jean Jaurès Musée de la lunette Hauts de Bienne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

(Entrée et ateliers gratuits)

En écho à l’exposition temporaire L’intelligence de la main , les Journées Européennes du Patrimoine 2026 sont célébrées en ouvrant le musée aux savoir-faire manuels. Des ateliers sont organisés durant ces deux journées placées sous le signe de la pratique artistique… et de la gourmandise !

– Ateliers dégustation avec le MOF Marc Janin à 11h et à 13h le samedi 19 (sur inscription, dans la limite des places disponibles)

– Atelier lunettes en chocolat avec la chocolaterie Maury à 15h et à 16h30 le samedi 19 et à 11h et à 15h le dimanche 20 (sur inscription, dans la limite des places disponibles)

Réservation au 03.84.33.39.30 ; par mail à accueilmusee@mairie-morez.fr ou sur place à l’accueil du musée.

– Venez à la rencontre d’Hervé Barbarin, lunetier et lauréat du concours Un des Meilleurs Ouvriers de France (MOF) en lunetterie, et découvrez son métier à travers des démonstrations proposées toute la journée, le dimanche 20 septembre 2026, de 10h à 18h

– Ateliers créatifs en continu (sans réservation) pendant tout le week-end

Des visites guidées (sans réservation) sont également proposées

– Visite guidée flash de l’exposition temporaire, samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h30 et à 16h00

Des visites courtes pour découvrir l’exposition temporaire L’intelligence de la main et changer de regard sur les métiers manuels (Durée 15 min)

– Visite guidée du parcours permanent, samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h00

Laissez-vous guider par une médiatrice culturelle qui vous fera découvrir les spécificités de l’industrie lunetière à Morez, la manière dont elle a façonné la ville et son rôle dans l’histoire mondiale de la lunette. .

Place Jean Jaurès Musée de la lunette Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30 accueilmusee@mairie-morez.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Lunette

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Lunette Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE