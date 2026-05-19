ARCHIVES PUBLIQUES HISTOIRE DE L’HOMOSEXUALITE EN FRANCE Carcassonne

Carcassonne

ARCHIVES PUBLIQUES HISTOIRE DE L’HOMOSEXUALITE EN FRANCE

41 Avenue Claude Bernard Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 19:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Conférence d’Antoine Idier, autour de son ouvrage Réprimer et réparer. Une histoire effacée de l’homosexualité (Textuel, 2025)

S’appuyant sur des archives policières et judiciaires encore largement inexploitées, Antoine Idier dévoile l’ampleur et la continuité de la répression de l’homosexualité en France depuis le XIXe siècle. Il explore les mécanismes de contrôle social tout en mettant en lumière le rôle de l’État dans la persécution de milliers d’hommes et de femmes.

Mais cette histoire ne relève pas seulement d’un passé trop vite effacé. Alors qu’une loi de réparation est en discussion en France, à la suite de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de l’Espagne, ce livre interroge l’impératif contemporain de justice comment réparer ces injustices passées? Un ouvrage clé pour comprendre le passé et penser les réparations de demain…

Antoine Idier est maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et chercheur au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP, UMR 8183). Auteur de plusieurs publications, il a également été commissaire de l’exposition Dans les marges. Trente ans du fonds Michel Chomarat à la bibliothèque de Lyon , à la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu, en 2022-2023.

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41 Avenue Claude Bernard Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 31 54 archives@aude.fr

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English :

Lecture by Antoine Idier, on his book Réprimer et réparer. Une histoire effacée de l’homosexualité (Textuel, 2025)

Drawing on largely unexploited police and judicial archives, Antoine Idier reveals the extent and continuity of the repression of homosexuality in France since the 19th century. He explores the mechanisms of social control, highlighting the role of the state in the persecution of thousands of men and women.

But this story is not just about a past too quickly erased. At a time when reparation legislation is being debated in France, following in the footsteps of Germany, the UK and Spain, this book questions the contemporary imperative of justice: how can past injustices be redressed? A key work for understanding the past and thinking about the reparations of tomorrow?

Antoine Idier is a lecturer in political science at Sciences Po Saint-Germain-en-Laye and a researcher at the Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP, UMR 8183). Author of several publications, he also curated the exhibition Dans les marges. Thirty years of the Michel Chomarat collection at the Lyon library , at the Lyon Part-Dieu municipal library, in 2022-2023.

L’événement ARCHIVES PUBLIQUES HISTOIRE DE L’HOMOSEXUALITE EN FRANCE Carcassonne a été mis à jour le 2026-05-19 par