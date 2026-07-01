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Arch’ivres en Turakie, Archives de Lyon, Lyon

vendredi 18 septembre 2026 · Archives de Lyon · Lyon

Arch’ivres en Turakie, Archives de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Archives de Lyon
Adresse
1 Place des Archives, 69002 Lyon, France
Ville
69002 Lyon
Département
Rhône
Tarif
Gratuit

Arch’ivres en Turakie Vendredi 18 septembre, 10h00 Archives de Lyon Rhône

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Arch’ivres en Turakie

Quand le théâtre d’objets s’empare des Archives pour vous proposer une vision poétique et décalée de la conservation du patrimoine et de l’histoire !
En savoir +

Archives de Lyon 1 Place des Archives, 69002 Lyon, France Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478923250 https://www.archives-lyon.fr http://www.facebook.com/archivesdelyon/;https://twitter.com/ArchivesdeLyon;https://www.instagram.com/archivesdelyon/ [{« link »: « https://www.archives-lyon.fr/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine »}] Les réseaux de transports en commun desservent les Archives. Les arrêts les plus proches sont : Place des Archives (tramways T1, T2) : 100 mètres de l’entrée principale Perrache (métro A) : Des travaux sont en cours dans la gare mais l’accès au cours Charlemagne peut se faire par ascenseur. Gare de Perrache : accessible (https://www.lyon.fr/lieu/sncf/gare-de-perrache)
Arch’ivres en Turakie

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